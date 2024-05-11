«Динамо» – лидер РПЛ: Команда Лички устроила суперкамбэк с «Балтикой» в добавленное время и потеснила «Зенит»

«Балтика» против «Динамо». То, где сошлись противоположности. Кандидат на вылет против претендента на золото. Чтобы подняться с пятнадцатого места, команде Сергея Игнашевича была нужна только победа. Чтобы возглавить таблицу, коллективу Марцела Лички хватило бы и ничьей, но для чистого лидерства гостям требовался выигрыш.

«Краснодар» и «Зенит» («Спартак» и ЦСКА) сделали в эту субботу хорошую подводку для «Динамо». Сначала проиграли в 28-м туре РПЛ «быки», а затем и «сине-бело-голубые». Всё это значило, что перед «Динамо» открылась прямая дорога к первом месту. Для этого «бело-голубым» надо было удачно сыграть в гостях против «Балтики», для которой конец сезона очень ответственный в другом плане.

В конце марта казалось, что «Балтику» уже ничто не спасёт от вылета – у неё была девятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате. Но калининградцы нашли в себе силы выиграть в РПЛ четыре встречи за шесть туров. Правда, проиграв в прошлом туре на выезде «Уралу», команда из самого западного областного центра России вернулась в зону прямого вылета.

Динамовцы не перегорели на старте матча, как можно было предположить. Уже на третьей минуте счёт был открыт. Луис Чавес отдал к левому углу вратарской на Нгамалё, а тот проткнул мяч к дальней штанге мимо Латышонка. Это ещё не всё было – Тюкавину оставалось подставить ногу. Что Константин и сделал в рамках своей бомбардирской работы, забив в шестом подряд матче за «Динамо» в РПЛ. 0:1.

Почему «Динамо» могло перегореть? Потому что первое место замаячило перед ним очень чётко. Ещё в предыдущем туре «бело-голубые» выплеснули много эмоций против «Сочи». Но ладно, зачем ворошить прошлое? Быстро развить голевое преимущество в Калининграде у гостей не вышло. Нгамалё дважды с левого полуфланга не попал в ворота. Скопинцев навесил на Тюкавина – тот головой ударил выше.

«Балтику» пропущенный гол не сломил. Хозяева играли первым номером, постоянно давили на динамовскую оборону. И были вознаграждены за старание по истечении получаса игры. Ковалёв сделал доставку с правого фланга, а Рыбчинский и Бистрович помешали пробить друг другу. Но так получилось ещё лучше для «Балтики», ведь Анхело Энрикес на отскоке проткнул мяч головой в ворота. 1:1.

Прошёл перерыв, начался второй тайм, а «Динамо» как-то не перехватывало инициативу. Может, и правда перегорело? При этом имели «бело-голубые» хороший момент снова выйти вперёд в счёте. Лаксальт диагональю вывел на острую позицию Карраскаля, за малым не попавшего в дальний (левый) угол. Похожий нереализованный момент был у Рыбчинского после передачи Капленко.

А стоило Капленко самому примериться к чужим воротам, как совсем плохи дела для «Динамо» стали. Атака хозяев на скорости, пас слева от Лисаковича – и замыкание от Кирилла в правый угол. Сначала лайнсмен зафиксировал офсайд Виталия, но видеоассистенты постановили, что «вне игры» не было. 2:1. «Динамо» в онлайн-таблице вернулось на привычное третье место.

Спохватились гости, но не поздно ли? Тюкавин пробил головой – мимо. Бителло вышел на замену спасать гостей, но не он их спас. Случилась вилка между Роберто Фернандесами. Тот, который из «Балтики», не использовал свой момент, а тот, который из «Динамо», в компенсированное время головой переправил мяч в сетку после подачи углового от Фомина. 2:2!

И ведь это не всё ещё! По шансу отличиться ещё не использовали команды, а потом Нгамалё сказал своё веское слово. С отскоком от газона забил Николя ногой в левый угол после заброса слева от Тюкавина. Это 2:3! И «Динамо» вырывается на чистое первое место. «Зенит» может потерять всякие шансы на чемпионство уже в следующем туре.

Кирилл Иванцов