Зобнин: «Спартак» не разделяет РПЛ и Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, делает ли команда ставку на Кубок России.

«То, что Кубок может сгладить сезон, — мнение людей вокруг. Мы настраиваемся на каждую игру. Не разделяем матчи Кубка и чемпионата», — заявил Зобнин «Чемпионату».

В текущей кампании футболист появился на поле в 26 встречах во всех турнирах и два раза смог поразить ворота соперников.

Ближайший матч «Спартак» проведет 14 мая — соперником «красно-белых» станет «Балтика». Начало финальной игры Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по столичному времени.

Добавим, что в чемпионате «Спартаку» осталось провести всего два матча — против «Рубина» и «Оренбурга».