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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин: «Спартак» не разделяет РПЛ и Кубок России»

11 Мая 2024 • 23:23 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 20:45

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, делает ли команда ставку на Кубок России.

«То, что Кубок может сгладить сезон, — мнение людей вокруг. Мы настраиваемся на каждую игру. Не разделяем матчи Кубка и чемпионата», — заявил Зобнин «Чемпионату».

В текущей кампании футболист появился на поле в 26 встречах во всех турнирах и два раза смог поразить ворота соперников.

Ближайший матч «Спартак» проведет 14 мая — соперником «красно-белых» станет «Балтика». Начало финальной игры Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по столичному времени.

Добавим, что в чемпионате «Спартаку» осталось провести всего два матча — против «Рубина» и «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин

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