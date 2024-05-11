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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша: Тороп провёл великолепную работу с «Зенитом»

11 Мая 2024 • 23:18 Комментировать
Зенит
0:1
ЦСКА Москва

Игрок обороны ЦСКА Виллиан Роша оценил игру вратаря московского клуба Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре первенства России.

«Когда мы выиграем, то вся команда побеждает, когда мы проигрываем, то все виноваты в проигрыше. Но в индивидуальном плане Влад Тороп провёл великолепную работу, и его поздравляю. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче», — цитирует футболист издание «Чемпионат».

Добавим, что после этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.

 

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