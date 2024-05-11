«Балтика» уже обыгрывает «Динамо»

28-й тур Премьер-лиги получается самым сенсационным за многие годы. На титул претендуют три команды и все они не могут победить в один и тот же день. «Краснодар» уступил «Спартаку» (0:1), с таким же счетом «Зенит» проиграл ЦСКА. «Динамо» могло выйти на чистое первое место и даже забило гол «Балтике» на третьей минуте после прострела на Константина Тюкавина. Но на экваторе второго тайма калининградцы уже сами ведут в счете.

Виталлий Лисакович получил мяч на левом фланге, проник в штрафную и сыграл чуть назад на набегающего Кирилла Капленко, который без проблем забил с десятка метров.

Счет стал 2:1, при таком раскладе «Балтика» уходит из зоны вылета, а «Динамо» - с первого места и уже делит второе. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.