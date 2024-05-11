Роша высказался о решении Федотова сделать его капитаном в матче с «Зенитом»

Игрок обороны ЦСКА Виллиан Роша после победы московского клуба а матче 28-го тура первенства России над «Зенитом» (1:0) рассказал о своей роли капитана команды в отсутствии Игоря Акинфеева.

«Здесь нет никакого преимущества над другими игроками. Все игроки нашей команды лидеры, как на поле, так и за его пределами. У нас все всех уважают. Но просто на поле должен быть капитан и тренер решил им сделать меня», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

После этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.