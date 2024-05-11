Виллиан Роша считает воинами футболистов ЦСКА после победы над «Зенитом»

Игрок обороны ЦСКА Виллиан Роша дал комментарий после победы своей команды в матче 28-го тура первенства России над «Зенитом» (1:0).

«В команде «Зенит» очень много высококлассных игроков, и мы прекрасно понимали: если нам удалось повести в счёте, то ожидаемо, что они усилят давление и окажут на нас мощный прессинг. Поэтому хотел поздравить наших игроков, они все воины», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

После этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.