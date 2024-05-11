Зобнин оценил игру Угальде за «Спартак»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин поделился комментарием об игре форварда команды Манфреда Угальде.

— Угальде отрабатывает, хорош в прессинге, в борьбе. Всегда работает на максимум. Понятно, что голов пока мало, но в командной игре очень сильно помогает, — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Напомним, 21-летний Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно.

В составе «красно-белых» форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.