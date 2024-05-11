Чалов: Игру с «Зенитом» в РПЛ надо уже забыть

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился комментарием после победы над «Зенитом».

Напомним, 11 мая «армейцы» на выезде обыграли «Зенит» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Сегодняшнюю игру надо уже забыть. Все ребята молодцы, отдались полностью. Но уже нужно готовиться к кубковой игре — это самый важный матч», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Напомним, 15 мая ЦСКА снова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ должен будет стартовать в 20:45 по мск. Стоит сказать, что первая кубковая встреча завершилась со счетом 1:1.