Алдонин — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Ничего искромётного я не увидел»

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на победу московского клуба над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура первенства России.

«Армейцев» можно поздравить с тяжелейшей победой. Жаль, что в этом сезоне ЦСКА в чемпионской гонке не участвует. Тяжёлый матч получилось выиграть, но что касается самого футбола, то ничего искромётного я не увидел», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

После этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.