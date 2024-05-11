Дуглас Сантос: «До пропущенного гола всё шло по плану»

Игрок «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос дал свой комментарий после матча с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

Напомним, встреча завершилась победой «армейской» команды со счётом 1:0, единственный гол в матче забил Фёдор Чалов, уверенно исполнив пенальти.

- До пропущенного гола всё шло по плану - мы создавали моменты, контролировали игру. После пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были шансы, чтобы забить, - цитирует бразильского защитника «Зенита» «Чемпионат».

«Зенит» прямо сейчас имеет в своей копилке 51 очко и лидирует в чемпионате, однако «Динамо», которое в эти минуты играет против «Балтики», может обойти коллектив Сергея Семака и возглавить РПЛ.