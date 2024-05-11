Масалитин назвал причину спада Марио Фернандеса

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о неубедительной игре защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Ранее стало известно, что из-за травмы 33-летний футболист не сможет помочь команде до конца текущей кампании.

«В чем причина? Думаю, что ему не нужно было уезжать в Бразилию. Если бы он продолжал играть за ЦСКА, то сейчас это был бы совершенно другой Марио», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что понимает решение Фернандеса вернуться, ведь никто не отказался бы хорошо заработать перед завершением карьеры.

Фернандес присоединился к «Зениту» прошлым летом. В этом сезоне защитник сыграл в 18 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.