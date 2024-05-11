Гладилин объяснил, за счет чего «Спартак» одолел «Краснодар»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Краснодаром» и поражении «Зенита» от ЦСКА.

- Вам не показалось, что везение было сегодня на стороне «Спартака», и во многом благодаря ему москвичам удалось добиться победы?

- «Спартак» играл раскрепощено. Когда соперники равные, то везение необходимо. Оно было, потому что у гостей имелось два стопроцентных момента. Южане их не использовали. А Зобнин забил такой мяч! Это его единственный гол в сезоне и такой шедевральный. Так бывает.

- Слишкович после матча заявил, что было бы правильно, если бы счет был ничейным. Согласны с ним?

- Согласен полностью. Игра была равная. На стороне «Спартака» были фарт и исполнительское мастерство Зобнина во время нанесения голевого удара. А у южан были шансы, и они должны были забивать, но не сделали этого. Победил тот, кто использовал свой момент.

- У «Краснодара» в пяти последних матчах чемпионата только одна победа. Что происходит с южанами?

- Это психология. Плюс к «Краснодару» все стали относиться, как к лидерам. Все команды сейчас дают бой, включая аутсайдеров. Даже середняки хотят взять очки, хотя им уже ничего особо не нужно. Но завершать сезон поражениями никто не желает. Поэтому все стараются сыграть с лидерами очень ярко. Потому-то и «Зениту» тяжело. Он тоже проигрывает. А если возвращаться к «Краснодару», у него нет такого мастерства, которое могло бы решать в матчах. К тому же команда подсела функционально, и удача отвернулась.

- Выбор руководством южан Мусаева себя не оправдывает?

- Сложно понять ситуацию. Не знаю, что было с Ивичем, какие нюансы. Но даже в сложившейся ситуации у «Краснодара» еще есть шансы на золото. Даже если они займут второе место – это тоже будет успехом. Не надо забывать, что в последнем туре они принимают дома «Динамо» и могут обеспечить нужный результат. Сезон они еще не проиграли.

- Мусаев сказал после матча со «Спартаком», что его команда упустила момент стать чемпионом. Но тут неожиданно проиграл «Зенит». Соперники как будто дают шансы друг другу.

- Он не ожидал, что ЦСКА обыграет в Питере «Зенит».

- А вас результат в Питере удивил?

- Конечно. Я был уверен, что «Зенит» выиграет, оторвется и будет уже доигрывать чемпионат. Но в футболе бывает не все так просто. Прогнозы не всегда оправдываются.

- Кто для вас фаворит в чемпионской гонке теперь?

- Все равно «Зенит». Хотя если «Динамо» выйдет на первое место, тут уже надо смотреть.

Елена Григорьевская