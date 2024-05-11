Вратарь ЦСКА Тороп: «Командная победа, идём дальше»

Владислав Тороп, сделавший несколько сейвов в игре с «Зенитом», высказался о прошедшем матче.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой «армейской» команды со счётом 1:0, единственный гол в матче забил форвард Фёдор Чалов.

- Побеждать всегда приятно, тем более давно не выиграли на «Газпром Арене». Это командная победа, идём дальше, - цитирует вратаря столичной команды «Чемпионат».

ЦСКА имеет в своей копилке 42 очка и идёт на шестой позиции, «Зенит» пока лидирует, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет против «Пари НН», матч пройдёт 20 мая и начнётся в 20:00 по мск.