«Балтика» отыгралась в матче с «Динамо»

В заключительном матче дня в Премьер-лиге «Балтика» играет против «Динамо». Гостевая команда забила на первых секундах после прострела Муми Нгамалё на Константина Тюкавина. На это калининградцы ответили своей результативной атакой в конце первого тайма. Юрий Ковалёв справа проник в штрафную и адресовал мяч партнерам, которые так и не решили, кому наносить удар. Отскок получился удачным, и Энрикес переправил мяч в сетку головой.

1:1 в этом поединке, «Балтика» все равно остается в зоне вылета, а «Динамо» делит лидерство с «Зенитом».

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