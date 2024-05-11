Дуглас Сантос: «Ситуация, в которой мы находимся, непривычная для нас»

Дуглас Сантос, который защищает цвета «Зенита», дал свой комментарий о неудачных результатах команды в последних матчах.

Напомним, 11 мая команда Сергея Семака при своих болельщиках потерпела поражение от «армейцев» со счётом 0:1. «Зенит» рискует упустить лидерство в чемпионате России за два тура до конца сезона.

- Очень сложно сейчас. Ситуация, в которой мы находимся, непривычная для нас, но она и не должна быть привычной. Мы знаем, что мы должны улучшить свою игру, - цитирует бразильца «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Зенит» в РПЛ 25 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач.