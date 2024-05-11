Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» объяснил поражения лидеров чемпионата

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» и поражении «Зенита» от ЦСКА.

- Можно ли сказать, что везение сегодня было на стороне «Спартака», потому что у «Краснодара» были убойные моменты, которые он не реализовал?

- Я предполагал, что игра будет зрелищная, потому что обе команды показывают атакующий футбол. Если бы Кади забил в начале матча, все могло развернуться по-другому. Но в целом «Спартак» демонстрирует неплохую игру. «Краснодар» мог спастись, моменты были, но хозяева смотрелись хорошо.

- «Краснодар» разочаровал вас своей игрой или результат можно списать на невезение?

- Чуть-чуть разочаровал, потому что видно, что на команду давит безвыигрышная, неудачная серия. Как и на «Зенит». Команда тоже бьется, но результат мы видим.

- «Краснодар» еще и не забивает в трех матчах. Это основная проблема «быков»?

- Да. Моменты есть, но реализация плохая. Чтобы выиграть, надо забивать.

- Выбор руководством южан Мусаева себя не оправдывает?

- Не стал бы спешить. Надо дождаться окончания чемпионата. После трех последних туров все заговорили, что с Ивичем был бы другой футбол. Но сейчас что «Краснодар», что «Зенит», те команды, которые должны были набирать очки, их не набрали. А «Спартак» наоборот. В последних матчах идет без поражений. Есть теоретические шансы даже на золотые медали, до игры «Динамо» с «Балтикой». Последние туры будут очень сложные. А так «Спартак» хорошо смотрится по игре и по движению.

- «Зенит» проиграл ЦСКА. Как оцените этот результат?

- Матч был ничейный. В концовке, когда «Зениту» нечего было терять, он побежал вперед, и Тороп спас ЦСКА в паре эпизодов. Так же и «Рубин» обыграл питерцев. Эти команды четко играют в обороне и физически неплохо выглядят. И «Зенит» не знает, что с этим делать. Вендел мог забить, но не реализовал момент. Что поделать. Побеждает сильнейший.

Елена Григорьевская