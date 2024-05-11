Федотов: «Это командное мероприятие, командная победа»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Очень давно ЦСКА здесь не выигрывал. Что касается качества игры, насколько вы довольны тем, что ваша команда показала?

- Были у нас хорошие переходы, хорошие выходы, но, к сожалению, мы их не доигрывали. По первому тайму могли более качественно распорядиться и забивать уже в первом тайме. И во втором то же самое. Надо отдать должное сопернику, который проявлял весь свой потенциал, не давал нам развернуться.

- Выход Келлвена произошел почти сразу после того, как вышел Педро. Вы выпустили его под Педро?

- У нас Агапов уже не мог, замена по позиции, некуда было деваться.

- Что касается огромного количества навесов, которое «Зенит» сделал. Выигранное большинство единоборств вашей командой. Насколько такая манера игры соперника для вас стала неожиданностью? Бесконечные угловые и подачи в штрафную.

- Получается, что компактно оборонялись. Когда мы высоко поднимались, они старались вскрыть линию обороны передачами за спины, сдваивали позиции. Мы к этому готовились. Когда были чуть глубже, не оставались зоны, «Зениту» пришлось играть флангами. Мы подразумевали, что это будет - доставки, навесы, но мы справились.

- Теперь уже можно сказать, что Тороп - один из героев матча. Вы поздравили его отдельно? Потому что он прекрасно играл.

- Нет, как Мойзес пришел, а я поздравил его с наградой, он ответил, что это командная награда. В составе команды этот результат приходит. И с ребятами, которым не удалось поучаствовать в этой игре. Это командное мероприятие, командная победа.

- После такой яркой эмоциональной победы, через четыре дня матч на Кубок. По вашему тренерскому опыту, насколько будет команде трудно переключиться, перезагрузиться и пойти заново?

- Здесь финал верхней сетки, в финале кому бывает легко? Думаю, что победы помогают восстанавливаться быстрее, это уже научно доказанный факт. Будем восстанавливаться, никакой эйфории нет. Мы готовимся к важному для нас матчу. Финал, снова здесь, 15-го. Времени совсем немного, но тем не менее, достаточно, чтобы привести себя в порядок.