Семак не стал рассказывать, о чём был разговор с Миллером в раздевалке

Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, не стал раскрывать детали разговора с главой правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером в раздевалке после матча с ЦСКА.

Напомним, в субботу «Зенит» при своих болельщиках потерпел поражение от ЦСКА и может потерять лидерство в чемпионате – это произойдёт в случае победы «Динамо» над «Балтикой».

- Всё, что происходит в раздевалке – остаётся в раздевалке, - цитирует российского специалиста «Чемпионат».

В следующем туре соперником петербургского коллектива станет «Ахмат», игра пройдёт 19 мая в Грозном, начало – в 19:00 по московскому времени.