Тюкавин снова забил и продлил свою голевую серию в РПЛ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился забитым мячом в игре с «Балтикой».

Встреча 28-го тура чемпионата России продолжается в эти минуты, сейчас идет первый тайм. Счет был открыт уже на четвертой минуте благодаря усилиям Нгамалё и Тюкавина.

Данный мяч позволил 21-летнему форварду продлить свою голевую серию до шести матчей в рамках РПЛ. Ранее Тюкавин забивал «Сочи», «Зениту», «Оренбургу», «Пари НН» и «Уралу».

Всего на счету нападающего уже 15 забитых мячей в чемпионате России – 2023/24 в 28 встречах. Кроме того, Тюкавин записал в актив девять результативных передач.