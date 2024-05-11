Семак: «Пока шанс есть, будем биться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- После таких матчей о чем главный тренер думает в первую очередь? Потому что опять нет забитого мяча.

- Совершенно верно, без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который и решил исход матча. Естественно, чтобы выигрывать, нужно забивать. Что касается таких пенальти, что делать? Видно такая судьба у нас на сегодняшний день. Поэтому будем готовиться к следующим матчам. Пока шанс есть, будем биться.

- Очень много верховой игры и борьбы, которую ЦСКА выигрывал. Очень много угловых «Зенит» подал, и они не принесли результата. Почему?

- В каких-то моментах вратарь сыграл, в каких-то передачи шли. В каких-то мы не так активно, как нам бы хотелось, шли. Поэтому стандарты иногда получаются порой лучше, иногда хуже. Конечно, жалко, что, имея такое преимущество, не смогли забить сегодня.

- Вы сказали, что будете бороться, пока есть шанс. Сейчас не все в руках «Зенита». Насколько это неприятно?

- Это всегда неприятно. Наше дело - работать. Конечно, неприятно, что в этом приятного? Ребята играют, стараются, создают, но, к большому сожалению, пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем.