Лапочкин считает, что Мойзеса ошибочно не удалили в матче с «Зенитом»

Сергей Лапочкин, бывший судья матчей РПЛ, высказался о работе арбитра в матче, в котором «Зенит» принимал ЦСКА.

Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой «армейского» коллектива со счётом 1:0, главным арбитром матча был Сергей Иванов.

- Что касается Мойзеса, то в матче было два эпизода с его участием. В первом эпизоде было недостаточно для того, чтобы показать жёлтую. А во втором эпизоде он отмахнулся и попал по лицу Изидору, там должна была быть вторая жёлтая и удаление, - сказал экс-арбитр в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» имеет в своей копилке 50 баллов и идёт на первой строчке, у столичной команды 42 очка и шестое место в чемпионате.