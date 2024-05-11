«Динамо» вышло в лидеры онлайн-таблицы Премьер-лиги, быстро забив «Балтике»

У «Динамо» есть отличные шансы выйти на чистое первое место в Премьер-лиги. Для этого нужно обыграть «Балтику» на выезде в матче 28-го тура. Уже на третьей минуте столичная команда сделала шаг к выполнению задачи, проведя голевую атаку. Луис Чавес сыграл на левый край штрафной, откуда Николя Нгамалё прицельно прострелил, и Константин Тюкавин был точен в завершении.

0:1 на табло, «Динамо» в онлайн-таблице опережает на два очка «Зенит» и на три - «Краснодар». Соперник остается в зоне вылета. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.