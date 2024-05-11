Игнашевич: «Отдохнули, и было время подготовиться, в первую очередь тактически к «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Отсутствует Козлов в заявке на сегодняшний матч. Что случилось, почему мы его не видим?

- Получил мышечное повреждение в матче с «Уралом», поэтому отдыхает, пропускает, лечится.

- Какие примерные сроки восстановления?

- Две. Максимум три недели.

- Роберто Фернандес в прошлом матче отсутствовал. В этом - в протоколе есть. Какова вероятность его выхода на поле сегодня?

- Высокая.

- В целом как команда подготовилась к этому матчу, как настроение в коллективе?

- Было чуть больше обычного у нас на подготовку. Обычно мы через три на четвертый играем уже месяц, сейчас у нас четыре дня было на подготовку. Мы отдохнули, и было время подготовиться, в первую очередь тактически к «Динамо».

- Ваш соперник набрал приличный ход. В составе один из лучших бомбардиров первенства. Как будете с этим бороться?

- Бороться будем не только с бомбардиром. Конечно, хороший состав у «Динамо», крепкая команда, сильная. Но рассчитываем, что дадим бой, рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Надеюсь, что она принесет нам сегодня положительный результат.