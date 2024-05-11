Генич – о победе ЦСКА над «Зенитом»: «РПЛ, я люблю тебя»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче, в котором «армейцы» обыграли на выезде «Зенит».

Напомним, встреча прошла в субботу на стадионе питерского клуба и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА, автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

Отметим, что «Зенит» не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей подряд.

- РПЛ, я люблю тебя, - написал комментатор в социальных сетях.

«Зенит», потеряв очки сегодня, может упустить лидерство в РПЛ – это произойдёт в случае, если «Динамо» наберёт очки в матче с «Балтикой» в Калининграде, у «бело-голубых» сейчас 50 очков, у команды Сергея Семака остаётся 51 балл.