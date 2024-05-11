«Зенит» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл на своём поле ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев».

Подопечные Сергея Семака не могут выиграть уже на протяжении четырех матчей в чемпионате России, уступив при этом в трех встречах. Напомним, ранее «Зенит» проиграл «Динамо» и «Рубину», а также сыграл вничью с «Факелом».

В настоящий момент «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 51 очко. Однако «сине-бело-голубые» могут упустить первую строчку, если «Динамо» сможет набрать хотя бы одно очко в поединке с «Балтикой».

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