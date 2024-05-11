ЦСКА впервые за 13 лет одолел «Зенит» в гостях

11 мая ЦСКА встречался в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Игра завершилась победой «красно-синих» с минимальным счетом 1:0

Данная выездная победа над «Зенитом» стала первой для ЦСКА за последние 13 лет. В прошлый раз «армейцы» обыгрывали в гостях «сине-бело-голубых» в апреле 2011 года в рамках четвертьфинального матча Кубка России. Тот поединок завершился со счетом 2:0.

В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Зенит» продолжает лидировать в таблице, имея в своей копилке 51 зачетный балл.