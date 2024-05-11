Обляков: «Все эти игры, где мы пропускали в конце, сказываются, у всех в головах сидит»

Полузащитник Иван Обляков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- У вас уплотненный график, и это вторая игра с «Зенитом» за короткий отрезок. Чем они отличались?

- Та игра дома была, а эта на выезде. На выезде с «Зенитом» всегда сложнее играть. Дома, я думаю, им трибуны помогают, они владеют инициативой. В первом тайме пытались выходить через пас, некоторые выходы хорошо получались. В концовке, конечно, после гола подсели. Все эти игры, где мы пропускали в конце, сказываются. У всех в головах сидит. Столько матчей упустить - это сказывалось. В концовке в штрафной 11 человек, давно такого не припомню.

- Почему ЦСКА так много упускал в концовках до этого?

- Нету версий. Я не знаю, честно, мне даже нечего сказать.

- Самый яркий эпизод игры, связанный с тобой, это вратарское спасение в первом тайме, выбивал из пустых ворот. Что здесь произошло с Торопом?

- Он выбил в меня.

- Ты отвернулся и не видел?

- Нет. Я был лицом, но не мог увернуться, сильно летело, и между ног, нигде пропустить не мог. Там по моменту просто в ворота побежал, почувствовал, что могу успеть. И хорошо, что прямо на пути мяча оказался. Успел сомкнуть ноги и, честно, чуть ахилл не порвал, очень больно было.

- Со здоровьем Игоря Акинфеева всё в порядке?

- Да, всё в порядке.