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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо»

11 Мая 2024 • 21:05 Комментировать (13)
Зенит
0:1
ЦСКА Москва

«Зенит» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 11 мая на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит0:1ЦСКА Москва
  58'Чалов Фёдор (0:1)
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 79' (Изидор Вильсон ( 79') Эракович СтрахиньяНино IIIДуглас Сантос  28'Вендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньо  84' 90' (Мантуан Густаво ( 90') Артур Виктор Гимараес 60' (Педро дос Сантос ( 60') Кассьерра Матео 79' (Ерохин Александр ( 79') Сергеев Иван 60' (Мостовой Андрей ( 60')
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичАлип НуралыАхметов ИльзатРодригао де СоузаВасютин АлександрАдамов Денис
Тороп Владислав  90'Дивеев Игорь  84'Виллиан РошаАгапов Илья 65' (Келлвен Дуглас ( 65') Мойзес Роберто  48'Зделар Саша  80'Обляков ИванГайич Милан IIIЧалов ФёдорЗаболотный Антон  25' 60' (Мусаев Тамерлан ( 60') Файзуллаев Аббосбек 84' (Давила Виктор ( 84')
Запасные: Акинфеев ИгорьРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин КириллМендес Виктор
11 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

За пару недель трижды предстоит сыграть «Зениту» и ЦСКА. На первый матч питерцы оправили дубль, а вот встреча в РПЛ для них определяющая. Домашняя победа над «армейцами» придаёт неплохое ускорение, да и скромный отрыв в один балл терять никак нельзя. На этот Семак естественно не стал экономить силы бразильцев: Вендел, Клаудиньо и Артура вышли с первых минут. Была и помощь в лице Кассьерры (ожидаемо), Ивана Сергеева – неожиданно.

Федотов обошёлся без сюрпризов: Чалов, Обляков, Заболотный и Файзуллаев появились с первых минут. Только вот место в воротах занял молодой Тороп, а не Акинфеев. Правда, уже на пятой минуте стартовые составы могли претерпеть изменения. Заболотный лихо врезал Нино в верховой борьбе, бразильцу долго оказывали помощь, но всё-таки в игру вернули. Долго продлилась пауза, которая станет далеко не последней в игре.

Много стыков, много остановок, много борьбы. А вот моментов минимум. С преимуществом играл «Зенит», он и придумал пару шансов. Артур слева убежал от опекуна, пробил с острого угла – Тороп парировал, а затем и опередил Сергеева, спешащего на добивание. Снова стыки, карточки, крики тренеров, сумбур. И ошибка Торопа. В своего защитника выбивает мяч голкипер, и ситуацией пользуется Вендел. Бразилец оказался на ударной позиции метров с десяти бил в пустой угол, но грандиозный сейв совершил распластавшийся Обляков.

В первом тайме команды переиграли семь минут, решил не уходить с авансцены арбитр и во второй половине встречи. А ещё решил наконец сбегать в позиционную атаку ЦСКА и заработал штрафной удар. Мойзес со стандарта закрутил в крестовину, к отскоку первым успел Агапов, поставил спину Кассьерре и рухнул на газон. Сначала Иванов пенальти не поставил, но после просмотра повтора решение изменил. Кассьерра оказал медвежью услугу обороне, наступив на ногу Агапову.

Фёдор Чалов пенальти реализовал без нервов, пробив чуть правее центра после падения Кержакова – 0:1. Реакция Семака последовала мгновенно. Иван Сергеев (схема с двумя форвардами себя не оправдала) и Артур уступили свой места Мостовому и Педро. Моментального воскрешения «Зенита» не случилось, но активность свежих игроков помогла прижать ЦСКА к воротам. Слишком сильно «сели» москвичи, откровенно отбивались.

В самой концовке ещё и максимально вскипели эмоции, возросло количество столкновений, стычек, медицинских пауз. Лучший момент был у Педро, которому на дугу штрафной площади мяч покатил Дуглас. Из «девятки» достал мяч Тороп, среагировав в блестящем прыжке. «Долежал» свою победу ЦСКА, нанеся «Зениту» седьмое (!) поражение в РПЛ. Теперь судьба золота переходит в руки «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит

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Комментарии (13) Все комментарии
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andi
11 Мая 2024 в 21:33
Теперь все в руках и ногах минтовского клуба.
TEREX
11 Мая 2024 в 21:47
андрюха ни толька в нагах..)) тама сказали што бы дынаму дали ушастава..))
andi
11 Мая 2024 в 21:58
Оно понятно москалям уже давно хочется.
только не мясо
11 Мая 2024 в 21:28
Да ужжж... Обосрались жидко и знатно... Главный минус от этого поражения - теперь не всё в наших руках, зависим от кого то...
старый ХЬЮ
11 Мая 2024 в 21:24
ЦСКА должны посвятить эту победу Семаку. Он сделал всё, что бы Зенит не мог забить. Вместо того, что бы насытить середину поля, он ставит не готовых Сергеева и Касьеру. Ну и судейство конечно из ряда вон. Все решение судьи не поддаются объяснению. Своими свистками, он создал только нервозность и сломал игру.
Alexs
11 Мая 2024 в 21:15
Не достоин Зенит с такой игрой становиться чемпионом! Желаю Динамо взять титул. Семака же пинками гнать из клуба! Задолбали!
TEREX
11 Мая 2024 в 21:45
дык дынаму и тащут ..ты чЁ ни понил?
ингерман
11 Мая 2024 в 21:49
ай бро я аднаво ни понял защем ты ентаму ушлепку + паставил.. хе..
TEREX
11 Мая 2024 в 21:58
тююю..дык машынальна бро..)) пущай радаваица..))
ингерман
11 Мая 2024 в 21:14
ай опяць паражэнье имени флегмы.. бразилы без ынтересу как абычна нашы дараванья никакушыя. правда, бразы включилесь в канцовке но.. ента была скарее ымитацыя.. ясен-красен идец массираванная атака шоб пратащиць кой-каво в чемпы.. А-ха-ха-ха! )))
Francisco Gento
11 Мая 2024 в 21:13
ЦСКА - с победой! И на 99% золотые медали!
старый ХЬЮ
11 Мая 2024 в 21:25
гм) Глупая шутка
TEREX
11 Мая 2024 в 21:09
прадлити кантракт с этим фискультурникам на питьдисят лет ышо..)) пущай радаваит сваЁй гиниальнастью..))
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