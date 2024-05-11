«Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо»

«Зенит» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 11 мая на стадионе «Газпром Арена».

За пару недель трижды предстоит сыграть «Зениту» и ЦСКА. На первый матч питерцы оправили дубль, а вот встреча в РПЛ для них определяющая. Домашняя победа над «армейцами» придаёт неплохое ускорение, да и скромный отрыв в один балл терять никак нельзя. На этот Семак естественно не стал экономить силы бразильцев: Вендел, Клаудиньо и Артура вышли с первых минут. Была и помощь в лице Кассьерры (ожидаемо), Ивана Сергеева – неожиданно.

Федотов обошёлся без сюрпризов: Чалов, Обляков, Заболотный и Файзуллаев появились с первых минут. Только вот место в воротах занял молодой Тороп, а не Акинфеев. Правда, уже на пятой минуте стартовые составы могли претерпеть изменения. Заболотный лихо врезал Нино в верховой борьбе, бразильцу долго оказывали помощь, но всё-таки в игру вернули. Долго продлилась пауза, которая станет далеко не последней в игре.

Много стыков, много остановок, много борьбы. А вот моментов минимум. С преимуществом играл «Зенит», он и придумал пару шансов. Артур слева убежал от опекуна, пробил с острого угла – Тороп парировал, а затем и опередил Сергеева, спешащего на добивание. Снова стыки, карточки, крики тренеров, сумбур. И ошибка Торопа. В своего защитника выбивает мяч голкипер, и ситуацией пользуется Вендел. Бразилец оказался на ударной позиции метров с десяти бил в пустой угол, но грандиозный сейв совершил распластавшийся Обляков.

В первом тайме команды переиграли семь минут, решил не уходить с авансцены арбитр и во второй половине встречи. А ещё решил наконец сбегать в позиционную атаку ЦСКА и заработал штрафной удар. Мойзес со стандарта закрутил в крестовину, к отскоку первым успел Агапов, поставил спину Кассьерре и рухнул на газон. Сначала Иванов пенальти не поставил, но после просмотра повтора решение изменил. Кассьерра оказал медвежью услугу обороне, наступив на ногу Агапову.

Фёдор Чалов пенальти реализовал без нервов, пробив чуть правее центра после падения Кержакова – 0:1. Реакция Семака последовала мгновенно. Иван Сергеев (схема с двумя форвардами себя не оправдала) и Артур уступили свой места Мостовому и Педро. Моментального воскрешения «Зенита» не случилось, но активность свежих игроков помогла прижать ЦСКА к воротам. Слишком сильно «сели» москвичи, откровенно отбивались.

В самой концовке ещё и максимально вскипели эмоции, возросло количество столкновений, стычек, медицинских пауз. Лучший момент был у Педро, которому на дугу штрафной площади мяч покатил Дуглас. Из «девятки» достал мяч Тороп, среагировав в блестящем прыжке. «Долежал» свою победу ЦСКА, нанеся «Зениту» седьмое (!) поражение в РПЛ. Теперь судьба золота переходит в руки «Динамо».