Смородская: «Похоже на то, что «Краснодар» распрощался с надеждами на чемпионство»

Ольга Смородская, которая ранее была президентом «Локомотива», высказалась о шансах «Краснодара» на золотые медали.

В субботу «быки» на выезде встречались со «Спартаком» и проиграли со счётом 0:1, в активе команды Мурада Мусаева осталось 50 очков и второе место в таблице. В тройку также входит «Динамо», у которого тоже 50 баллов.

- Похоже на то, что «Краснодар» распрощался с надеждами на чемпионство. Проиграли «Спартаку». Что это они так? Совсем как‑то расклеились они, - цитирует бывшего президента «Локомотива» «Матч ТВ».

В следующем туре краснодарский коллектив сыграет против «Сочи», игра пройдёт 18 мая.