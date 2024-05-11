Файзуллаев травмировался в матче с «Зенитом»

В эти минуты столичный ЦСКА проводит выездной матч против санкт-петербургского «Зенита» в рамках 28-го тура чемпионата России.

В концовке встречи вингер «армейцев» Аббосбек Файзуллаев получил повреждение, однако ему пришлось играть с травмой еще несколько минут, чтобы отразить атаку «Зенита». На 84-й минуте Файзуллаев был заменен на Виктора Давилу.

На данный момент ЦСКА обыгрывает на выезде «Зенит» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 58-й минуте.

Следить за ходом событий матча «Зенит» - ЦСКА можно в текстовой трансляции.