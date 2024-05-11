Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара» в конце сезона

Джон Кордоба, игрок краснодарской команды, высказался о неудачной серии «быков» в весеннем отрезке сезона.

Напомним, «Краснодар» начал весенний отрезок, находясь на первой строчке в таблице. В итоге «быки» упустили лидерство и сейчас занимают вторую строчку.

- Мне кажется, что на последнем отрезке мы не смогли показать себя хорошо. Были возможности, которыми мы не воспользовались, - цитирует Джона Кордобу «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний футболист 25 раз выходил в РПЛ на поле в футболке «Краснодара», в которых забил 14 голов и сделал пять ассистов на партнёров. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Сочи».