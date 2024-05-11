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Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»

11 Мая 2024 • 20:33 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 0 мин.

Сегодня, 11 мая, московское «Динамо» встретится на выезде с калининградской «Балтикой» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Отметим, что в список попал форвард Константин Тюкавин.

Полностью стартовый состав «Динамо» выглядит следующим образом: Лещук (вр), Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Карраскаль, Фомин, Нгамалё, Тюкавин.

Начало матча «Балтика» - «Динамо» запланировано на 21:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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