Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»

Сегодня, 11 мая, московское «Динамо» встретится на выезде с калининградской «Балтикой» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Отметим, что в список попал форвард Константин Тюкавин.

Полностью стартовый состав «Динамо» выглядит следующим образом: Лещук (вр), Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Карраскаль, Фомин, Нгамалё, Тюкавин.

Начало матча «Балтика» - «Динамо» запланировано на 21:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.