ЦСКА повёл в матче с «Зенитом», забив с пенальти

В центральном матче 28-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает ЦСКА. В начале второго тайма Мойзес со штрафного с правого фланга с довольно острого угла пробил в перекладину. Илья Агапов был первым на подборе, но ему наступил на ногу Маттео Кассьерра - пенальти. К мячу подошёл Фёдор Чалов и пробил очень уверенно и точно, голкипер не угадал.

0:1 в этом матче. «Зенит» сохраняет лидерство, соперник же поднимается на шестое место онлайн-таблицы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.