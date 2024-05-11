Слишкович: «Игнатов — проблема для любого защитника»

Исполняющий обязанности наставника «Спартака» Владимир Слишкович оценил игру Михаила Игнатова на позиции центрального нападающего.

«В России нет игрока быстрее, чем Миша в первые три‑четыре шага. Это всегда делает разницу. Он проблема для любого защитника», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Специалист отметил, что Игнатову стоит поработать над завершением, но и без этого у него много прекрасных качеств.

В текущем сезоне 24-летний Игнатов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором семи голевых передач.

14 мая «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в матче за выход в Суперфинал Кубка России. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск.