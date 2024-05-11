Ещенко: «Если команда продолжит играть также, то спокойно пройдёт «Балтику» в Кубке»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о нынешней форме московского клуба.

«Если команда продолжит играть также, как и в последних матчах, тогда они спокойно пройдут «Балтику» в Кубке и выйдут в Суперфинал. Сейчас «Спартак» в хорошей форме и настрое», — приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

Напомним, что финал Пути регионов Кубка России состоится 14 мая. Встреча между «Балтикой» и «Спартаком» пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде.

К слову, после 28 туров «Спартак» заработал 46 баллов и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то команда набрала 50 очков и располагается на второй строчке.