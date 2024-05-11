Зобнин заявил, что считает гол в ворота «Краснодара» одним из самых красивых в карьере

Роман Зобнин, защищающий цвета «Спартака», дал свой комментарий о забитом мяче в ворота «быков».

В субботу столичный коллектив на своём поле выиграл у «Краснодара», Зобнин забил ударом в девятку и принёс своей команде победу.

- Хорошо, что попал. Я сейчас вспоминал, это один самых красивых голов в карьере. Ещё красивые на этом стадионе «Ахмату» и «Динамо», - цитирует российского полузащитника «Спартака» «Чемпионат».

«Спартак» набрал 46 очков и обошёл «Локомотив» в таблице, в следующем туре команда Владимира Слишковича на выезде сыграет против «Рубина», встреча пройдёт 19 мая.