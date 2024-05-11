Мостовой оценил шансы Слишковича стать главным тренером «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах Владимира Слишковича стать полноценным наставником столичного клуба.

«Думаю, его шансы увеличиваются. Если только изначально не было принято решение, что он на время», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, месяц назад Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Спартака». Вместо испанца временно был назначен Владимир Слишкович.

Стоит сказать, что под руководством 41-летнего специалиста «красно-белые» провели семь матчей и ни разу не проиграли.

Сейчас «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 28 турах.