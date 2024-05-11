Олусегун: «Мы не выбыли из золотой гонки»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче со «Спартаком», в котором его команда уступила с минимальным счётом.

- Ваша команда игра неплохо, создавала моменты. Почему не получилось хотя бы за ничью зацепиться?

- На самом деле, могу сказать, что игра получилась для нас не очень хорошей, даже назову ее плохой. Не получилось сегодня показать свои лучшие качества. Но думаю, что в следующем матча мы выйдем на поле более сильными.

- «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки?

- Мы не выбыли из золотой гонки. До сих пор боремся за первое место. У нас еще два матча впереди.

- В последних пяти матчах «Краснодар» одержал только одну победу. С чем связаны такие результаты?

- Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Нам нужно не вешать голову и думать о следующем матче. Наша цель – всегда побеждать.

- За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- За «Реал».

Елена Григорьевская