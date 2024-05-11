Зобнин: «Мы бы хотели, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»

Роман Зобнин, футболист «красно-белых», рассказал, какая сейчас атмосфера в команде.

11 мая «красно-белые» при своих болельщиках одержали победу над «Краснодаром» и поднялись на четвёртую строчку, Зобнин стал автором единственного гола.

- Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим, - цитирует полузащитника «Спартака» «Чемпионат».

В следующем туре столичный коллектив отправится в гости к «Рубину», игра пройдёт 19 мая, начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.