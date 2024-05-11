Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о поражении своей команды в матче 28-го тура первенства России от «Спартака» (0:1).

«Можно заметить, что удача была не на нашей стороне. Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», — цитирует футболист издание «Чемпионат».

Данный матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли поразить ворота соперников.

К слову, после 28 туров «Спартак» заработал 46 баллов и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то команда набрала 50 очков и располагается на второй строчке.