Слишкович: «Джикия может играть где угодно»

Владимир Слишкович, который исполняет обязанности наставника «Спартака», ответил на вопрос, может ли левоногий Георгий Джикия играть правого центрального защитника.

«Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Гильермо Абаскаль говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу? Это вопрос для Гильермо», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Специалист ответил, что не выпустил Джикию в матче с «Краснодаром», потому что тот не был полностью готов, ведь он давно не играл.

В этом сезоне 30-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.