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Игрок «Краснодара» Кастаньо: «Президент клуба всегда хотел добиться чемпионства»

11 Мая 2024 • 20:09 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Краснодар

Кевин Кастаньо, игрок «быков», дал свой комментарий после поражения от «Спартака».

Встреча прошла в субботу в рамках 28-го тура РПЛ и завершилась победой столичного коллектива со счётом 1:0, автором единственного гола стал Роман Зобнин.

Отметим, что «Краснодар» в трёх матчах подряд не может победить, «быки» с 50 балами в копилке занимают второе место в таблице.

- Президент всегда хотел добиться чемпионства и всегда отдавал нам позитивную энергию. Не знаю, есть ли недовольство командой в руководстве, – цитирует игрока «Чемпионат».

«Краснодар», потеряв очки в матче со «Спартаком», упустил шанс догнать «Зенит» в турнирной таблице. В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде сыграет с «Сочи», матч пройдёт 18 мая.

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