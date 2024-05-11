Хлусевич - о голе Зобнина: «Он забивает только с моих передач и только «Краснодару»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Краснодаром».

- «Спартак» одержал непростую победу над «Краснодаром», что называется на фарте. Как оцените прошедшую игру?

- Согласен. Удача была на нашей стороне, потому что мы выиграли. Было много моментов и у нас, и у «Краснодара». Мы тоже упустили много возможностей забить. Для зрителей это был интересный матч.

- Есть ощущение, что выбили «Краснодар» из золотой гонки?

- Я даже не слежу сейчас за таблицей. Скажу за себя. Я иду от игры к игре. Нам просто нужно побеждать в каждом матче.

- Что скажете о голе Зобнина? Он получился очень красивый. На тренировках он часто так забивает?

- Конечно. Только с моих передач и только «Краснодару» (смеется).

Елена Григорьевская