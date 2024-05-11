Кордоба: «Очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт»

Джон Кордоба, форвард краснодарской команды, рассказал, как логистические моменты сказываются на выступлении клуба.

В субботу «быки» в гостях уступили «Спартаку» с минимальным счётом, Кордоба провёл на поле всю игру.

- Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть ещё игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелётах и не возвращаемся в Краснодар, - цитирует футболиста «быков» «Чемпионат».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года, перейдя из «Герты». В текущем сезоне колумбиец провёл за команду 25 матчей в РПЛ, в которых отметился 14 забитыми мячами и сделал пять ассистов на партнёров.

Команда Мурада Мусаева идёт на второй строчке в таблице, в копилке «быков» 50 очков. В следующем туре «Краснодар» в гостях встретится с «Сочи», игра пройдёт 18 мая.