Клаудиньо проводит юбилейный матч за «Зенит»

В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле московский ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Для полузащитника «Зенита» Клаудиньо данная игра стала сотой в футболке «сине-бело-голубых».

Напомним, бразильский хавбек выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувших 99 матчах Клаудиньо забил 20 голов и записал на свой счет 25 результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 18 миллионов евро.

Следить за всеми событиями матча «Зенит» - ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.