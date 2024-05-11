Слишкович: «Требую концентрации, дисциплину и баланс у команды, без этого нет результата»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Тяжелая игра, мы знали, что так будет, потому что «Краснодар» - хорошая команда, которая не случайно идет на такой позиции. Но считаю, что мы хорошо подготовились к этому матчу и должны были ее провести головой, а не сердцем. Ребята это поняли. У «Краснодара» были свои моменты, у нас тоже были свои моменты, но это всё больше было контратаки. Я бы сказал, что в итоге мастерство мастера решило вопрос.

- Гол Зобнина - это, конечно, украшение матча, пусть это и единственный его гол в этом сезоне. После того, как он его забил, какие мысли возникли в вашей голове?

- Просто прекрасный гол. Можно смотреть его 20 раз. Роман это умеет. Он технически и физически очень сильный игрок. Он пробил по воротам, как хотел, и вратарь ничего не смог сделать.

- Пять матчей на ноль «Спартак» играет под вашим руководством. Игра умом - причина того, что «Спартак» начал гораздо организованнее играть у своих ворот?

- Я как тренер требую и концентрации, и дисциплину, и баланс у команды. Без этого нет результата. Ребята это понимают. Стараемся работать на тренировках. Они понимают, что я хочу. Вот награда - так получилось, что на ноль играем, это очень важно. Это не только заслуга обороны, это вопрос всей команды. Я считаю, что команда защищается в 11 человек и так же атакует.

- Вы пошли на ротацию состава перед матчем на Кубок против «Балтики» в Калининграде. Довольны тем, как был сведен баланс?

- Я не знаю, почему все считают, что это ротация. У меня 25 очень сильных очень хороших футболистов. У меня всегда богатый выбор, конечно, если игрок не травмирован, так что в этом моменте они могли получить результат, и они это сделали. Я бы не говорил о никакой ротации, просто это возможность «Спартака».

- Через пару дней игра с «Балтикой». Сегодня был матч для «Спартака» за четвертое место. Есть вообще в этом разница, например, с пятым местом?

- Спортсмен, которому все равно, какое место - первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое - он не спортсмен.

- Но нет перспективы в конце побороться за более высокое место.

- Скажите это «Зениту», который не идет в Лигу чемпионов. Перспективы есть, потому что они все спортсмены и хотят выиграть, это вся философия.