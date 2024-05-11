Максименко — лучший в РПЛ по «сухим» матчам в 2024 году

Сегодня, 11 мая, «Спартак» с минимальным счётом обыграл дома «Краснодар» (1:0) в рамках 28-го тура чемпионата России.

Вратарь «красно-белых» Александр Максименко вышел в стартовом составе и провел весь матч, в очередной раз не пропустив голов.

Для 26-летнего голкипера данный матч стал уже пятым «сухим» в весенней части чемпионата России. Стоит отметить, что это лучший показатель среди всех вратарей лиги.

Напомним, по итогам апреля болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком команды.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 46 очков в 28 турах.