Экс-гендиректор «Спартака»: «В «Краснодаре» начудил хозяин клуба»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «красно-белых», высказался после победы столичной команды над «Краснодаром».

Напомним, в субботу «Спартак» при своих болельщиках одержал победу над «быками» благодаря голу Романа Зобнина. Коллектив Владимира Слишковича поднялся на четвёртую позицию в таблице чемпионата, набрав 46 очков.

- «Краснодар» теперь закончил гонку за медали, а «Спартак» рвется в тройку. В «Краснодаре» начудил хозяин клуба, а у «красно‑белых» новый тренер потихоньку поднимает команду, - цитирует Заварзина «Матч ТВ».

В следующем туре «красно-белые» в гостях встретятся с «Рубином».