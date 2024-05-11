Салихова — о победе над «Кранодаром»: «За такой «Спартак» хочется болеть»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после победы над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре первенства России высказалась об игре команды в этой встрече.

«За такой «Спартак» хочется болеть и ждать финала в «Лужниках», и чтобы вышло 10 россиян на поле и Мартинс!» — приводит слова Салиховой издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что в сегодняшнем матче с «Краснодаром» в стартовом составе «Спартака» вышло восемь россиян.

К слову, в финале Пути регионов Кубка России «Спартак» 14 мая сыграет в гостях с «Балтикой».