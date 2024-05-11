Мусаев: «Если ты хочешь становиться чемпионом, надо забивать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Не покидает ощущение, что у Кади очень много моментов, не только в этом матче, но с реализацией какая-то беда. Есть какая-то ментальная проблема конкретно у него?

- Все проблемы - надо лучше тренироваться, быть более ответственным в этих моментах. Сказать, что просто не забил? У него четыре момента стопроцентных в последних матчах, но так не пойдет, надо забивать. Если ты хочешь становиться чемпионом, надо забивать. Надо предъявлять к себе требования во всем, чтобы выходить победителем. Да, это проблема. Игрок его уровня должен решать эти моменты.

- За чемпионство будет сложновато бороться, у «Зенита» с «Динамо» игры чуть позже. Как в концовке такого сезона с такими результатами в плане настроя и работы действовать?

- Сложно будет, конечно, сложно. Все опустошённы и не на это рассчитывали все мы. Не знаю, сейчас приедем домой, будем разговаривать и работать. Нельзя остановиться, будем делать все возможное. Понятно, это тяжело, есть опустошение, но надо находить силы.

- Несмотря на плохой результат и, наверное, не самую лучшую игру, хоть что-то позитивное можно извлечь из этого матча?

- Я бы не сказал, что это не самая лучшая игра, нормальная игра была по качеству. Позитив в том, что ребята бились до конца, вышли с первых минут, создавали моменты. Хотели играть на победу, нормальный был настрой. Есть позитив в каждом матче из трех, но, к сожалению, чтобы мы говорили об общем позитиве, нужен результат, а его нету. Мы можем скатиться на негатив, но много хороших моментов, надо побеждать.